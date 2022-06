L'INCROYABLE Transformation d'un Taudis en un Loft Moderne!!

La cuisine spacieuse et lumineuse se trouve dans l'une des coins de l’espace et est ouverte sur la salle à manger et le salon. Tout en mettant les hauts plafonds à profit pour le salon et la salle à manger, la cuisine est elle construite à une échelle plus intime et réduite. Ici le plafond est plus bas et l'espace plus modéré. La palette de couleurs employée dans le mobilier combine à la perfection avec les tons du bois de la structure. Le reste de l'espace se farde d'un blanc pur, qui agrandit optiquement l'appartement, en gagnant en luminosité et en créant une image unie et compacte.