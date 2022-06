Faire PLAISIR à vos Animaux Domestiques et à VOUS?!

Garder votre chien ou votre chat propre vous aidera à garder votre foyer plus propre également et ce, plus longtemps. Les ongles taillés diminueront considérablement les rayures sur votre les planchers ou les tissus d'ameublement.

Régulièrement, optez pour le brossage et le bain afin de diminuer la quantité de poils que votre chien délaissera sur votre plancher, votre lit, vos coussins et rideaux. La qualité des meubles et tapis durera plus longtemps grâce à une réduction du nettoyage.

Pensez de la façon suivante : Il est plus facile de nettoyer votre chien que votre ameublement, et c’est généralement plus amusant.