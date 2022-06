Résidences secondaires de rêve

Le mois d’août pointe le bout de son nez, et on sait de quoi août est synonyme… De vacances ! Et s’il n’est pas possible pour tout le monde de partir dans de somptueuses maisons, il n’y a pas de mal à se rincer l’oeil… Voici notre sélection des plus belles et des plus extravagantes résidences secondaires dans toute l’Europe, histoire de voyager un peu sans quitter notre salon.