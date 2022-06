Une maison moderne SENSATIONELLE !

Quel est notre surprise en entrant dans l'intérieur de la maison, nous voyons combien il tourne autour de cette cour simple et belle. Une aire de jeux qui a été construite pour la jeune famille qui vivra dans ce logement et pourra profiter en privé avec leurs enfants à l'extérieur.

La cour est accessible à la fois par la porte avant par le biais de baies vitrées transparentes qui relient et séparent l'intérieur et l'extérieur. C'est une grande idée d'apporter à la maison un aspect plus transparent, plus large, plus joli et la connexion avec la nature. Et surtout, un moyen idéal pour avoir plus de lumière naturelle, si possible.