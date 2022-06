Quel Style Choisir pour sa Cheminée?

Depuis des siècles, les cheminées ont permis aux artisans sculpteurs et tailleurs de pierre d'exprimer leur art et leur savoir-faire: ce type de cheminées est un classique indémodable. En pierre de taille ou bien encore moulurées de plâtre, leur élégance aux allures chic n'est pas à démontrer. On pourrait toutefois leur reprocher d'être justement trop traditionnelles, voire même vieillottes: une idée reçue à balayer!