Comment Prendre Soin de ses Plantes d'intérieur en Hiver?

A la tombée de l'hiver, la plupart des plantes passent en état d'hivernage pour affronter les frimas: leur métabolisme se ralentit, et elles poussent alors moins vite et consomment moins d'eau et de nutriments. Cet état de sommeil est comparable à l'hibernation de certains animaux et leur permet de survivre jusqu'au printemps malgré le manque de lumière et de ressources.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, même les plantes d'intérieur suivent le rythme des saisons: armés de cette information, nous pouvons maintenant examiner la manière dont le soin à leur apporter va changer!