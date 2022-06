Revirement PRODIGIEUX pour cette Ruine!!

On peut le voir ici le résultat, une toute nouvelle cuisine très moderne. La fenêtre a été restaurée et sert maintenant à éclairer l'espace. Où se trouvait l'ancienne cuisine, se dresse maintenant un four moderne, avec éclairage direct et différents espaces de rangement. La cuisine est directement reliée à la salle à manger, ce qui est une bonne solution pour toutes les cuisines, en particulier dans les appartements disposant de moins de mètres carrés, comme celui-ci.