10 Petites Cuisines Pleines de Charme.!!

Les lignes droites ne sont pas adaptées à l'utilisation que vous faites de votre cuisine et vous cherchez une solution pour réagencer l'ensemble? Oliver's Kitchen a choisi d'arrondir les angles de la cuisine en créant ce demi-cercle incluant un évier et une plaque de cuisson. Le résultat est plus que convaincant et offre un environnement plus ergonomique et fonctionnel.