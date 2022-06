Quelles Plantes à l'Entrée de la Maison?!!

Une belle entrée avec de jardin de 550 m2 situé en Essonne (91), que présente EMPREINTE PAYSAGÈRE – SOPHIE DURIN est une prouesse qui offre une belle vue panoramique, avec des plantes peu exigeantes en eau. Que ce soit les thuyas à croissance rapide et très résistants aux maladies et à la pollution, ou encore les cyprès ou les genévriers, il y a forcément une espèce qui conviendra à votre espace vert. Bien qu’ils soient esthétiques et au feuillages persistants, les conifères en général ne sont pas les mieux adaptés à la biodiversité. Plantés en haie ils représentent l’avantage de remplir une fonction protectrice contre les bourrasques mais aussi les regards indiscrets.