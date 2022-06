Comment créer un MicroLoft?

Le réaménagement d'un ancien atelier, d'un entrepôt, voire d'une usine, peut permettre de créer un appartement ou même une maison qui peut servir de logement. Les grandes villes offrent de plus en plus des endroits assez petits ou d'anciens magasins, qui donnent l'occasion de créer des micro-logements (des microloft) qui se dévoilent avec des design extraordinaires qui transforment l'espace par la création d'un salon, d'une salle à manger, d'une cuisine, d'une salle de bain, d'une chambre, et si possible d'un bureau. Cet article va mettre en lumière, une manière simple de réaliser un microloft avec un peu d'imagination, comme illustrent tout le temps, les experts de homify.