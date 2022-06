Une Maison Simple à l'Extérieur mais Pleine de SURPRISES Dedans!!

En été, à cause des températures élevées, il devient nécessaire pour profiter de quelques jours de frais, de succomber à l'invitation de la plage. Il n'y a pas lieu plus approprié pour se stimuler que la mer, surtout les jours de chaleur intense. Qui ne se sent pas plus détendu et satisfait quand vous mettez vos pieds dans le sable et recevoir les vagues se brisant sur le sable? A cette époque, toute mauvaise humeur ou sentiment de malaise disparaissent complètement. Bien sûr, en dehors de ces plaisirs, il est également nécessaire d'avoir un logis accueillant et douillet pour assurer le confort de la famille et des amis. La Beach House est l'endroit idéal pour se réunir en famille et entre amis dans un climat idéal pour partager des moments de repos, de détente et de loisirs.

Aujourd'hui, nous présentons la conception d'une maison de plage, conçue par le cabinet d'architectes brésiliens Tweedie +Pasquali, située sur la plage de l'Atlantique Sud, dans le comté de Shangri-la, dans le Rio Grande do Sul, au Brésil. Le projet a des caractéristiques minimalistes indéniables combinées avec une esthétique qui valorise les formes, des surfaces simples, des géométries simples et surtout les textures des matériaux et du mobilier. Le projet a également donné la priorité à l'intégration des environnements sociaux pour les rendre plus confortables et encourager les contacts et l'interaction.