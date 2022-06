Relooking XXL à Vincennes…

A l’étage, le sol a été rabaissé de quarante centimètres, afin de pouvoir aménager véritablement les combles. Et l’extension supérieure s’est exactement superposée sur l’emplacement de la cuisine pour une meilleure fusion entre l’ancien et le nouveau. Grâce à ses grandes baies, la nouvelle salle de bain est baignée de lumière et invite à plonger dans le jardin. Elle revêt également un look très industriel.