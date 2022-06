5 Raisons d'opter pour une Piscine Naturelle Écolo !!!

Ce bassin qui n'utilise ni chlore, ni produits chimiques pour purifier l'eau Le principe de la filtration et de l'oxygénation se font de manière naturelle et grâce aux plantes qui créent un mini écosystème permettant de réguler la piscine et la qualité de l'eau du bassin.

Les architectes et maîtres d’oeuvre d'Esprit Sud ont su sublimer à la perfection le cadre exceptionnel alentour en se servant magnifiquement de la nature pour apporter une autre dimension à cet espace. Exerçant surtout entre les Alpilles et le Lubéron, la société d’architecture et d’aménagement d’espaces verts fait se rencontrer les prestataires et les savoir-faire pour réaliser l’implantation de jardins uniques et originaux.