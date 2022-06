Piscines et Bois : 6 manières de les associer !!

Mieux que n'importe quel autre, le bois est un des éléments qui se marie le mieux avec l'eau d'un bassin et sa surface miroitante. Les multiples possibilités qu'offrent les différentes espèces et famille de bois donnent naissance à des combinaisons originales et permettant de laisser libre cours à votre imagination. Aujourd'hui à travers cet article nous nous proposons de parcourir ensemble une vaste palettes de couleurs et d'aspects pour faire de l'aménagement de votre piscine le clou du spectacle de votre propriété.

Sans attendre découvrons ensemble les différentes possibilités d'aménagements en bois des abords de piscine !