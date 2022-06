Les Meilleurs Matériaux pour la Salle de Bain!!

Pour un aspect plus brillant et lumineux, vous pourrez vous orienter vers des matériaux qui reflètent plus la lumière, comme par exemple le carrelage et la faïence. Pour vos murs, choisissez des carrés blancs qui rendront la pièce bien claire. Vous pourrez aussi choisir des plus petits carrés colorés ici et là pour apporter une touche de couleur bien attrayante. Cette salle de bain est très lumineuse grâce au choix du blanc pour la plupart des éléments. Les lavabos et les murs accueillent très bien la lumière qui vient de la gauche. Une bande verticale de couleur façon mosaïque a été ajoutée pour rendre la pièce plus joyeuse. La petite touche d’originalité : le tour des miroirs ronds est lui aussi conçu à la façon d’une mosaïque, ce qui rappelle bien la petite bande verticale!