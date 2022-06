Maison de plain pied : les 7 questions à se poser

Dans une maison de plain pied, la vie familiale est à la fois plus aisée et parfois plus problématique.

Commençons par les avantages : la famille peut se retrouver aisément, tout le monde se trouvant au même niveau et toutes les générations peuvent s’y mouvoir aisément. C’est un véritable atout sécurité autant pour les plus âgés que pour les plus jeunes : avec des enfants en bas âge par exemple, vous pourrez les laisser plus facilement jouer tranquillement jouer seuls dans leur chambre si celle-ci est au rez-de-chaussée que si elle est à l’étage avec le risque qu’ils trébuchent dans les escaliers.