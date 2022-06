Une cuisine d'exception

On ne présente plus Concrete by LCDA, un des leader de la fabrication de mobilier en béton allégé. La société fabrique, conseille et met tout son savoir-faire à disposition de sa clientèle incluant l'univers du retail, les collectivités ainsi que les CHR et particuliers. Sur cette image, ce qui frappe ce sont les couleurs, très harmonieuse dans les tons bleus. Les chaises colorées apportent un côté ludique à l'ensemble, qui pourrait paraître froid de prime abord. Pour une cuisine moderne et design, n'hésitez pas à faire appel à ce spécialiste.