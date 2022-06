Une Maison Familiale qui a TOUT pour Elle!

Admirons maintenant cette très grande piscine qui s'étend autour de cette magnifique terrasse très simple et moderne. La conception de la maison propose un rez-de-chaussée très vaste et ouvert sur l'extérieur, ce qui permet d'accéder à la piscine très facilement, en plus d'avoir une très belle vue sur l'extérieur. Un petit salon de jardin tout simple a été disposé sur la partie de la terrasse qui s'étend au dessus de l'eau. Deux petits fauteuils modernes et un canapé : c'est tout ce qu'il vous faut pour une terrasse attrayante!