10 Chambres à Coucher pleine d'idées !

La fresque colorée donne un côté printanier et original à cette chambre à coucher. Le petit panier à côté du lit peut être multi-usage. Ses jolis motifs géométriques se marient très bien avec l'ensemble de la pièce. On peut apercevoir sur la tête de lit une jolie plante qui va rappeler les motifs de la fresque sur le mur et va donner un côté naturel à la pièce.

On aime l'idée pratique de cette tête de lit : astucieux pour ranger tous les bibelots et ne plus rien laisser traîner !