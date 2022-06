SURPRENANTE Métamorphose d'une Ferme!

Le crépis a totalement été refait et le changement est bluffant ! La pelouse est bien entretenue et un joli arbre est devant la façade. Quand on arrive dans cette charmante demeure, un chemin en gravier est pratique pour arriver en voiture et se stationner facilement.

L'ancienne ferme est composée de deux blocs : un auvent vient faire la jonction entre les deux.

Les grands espaces verts permettent aux plus petits de jouer et aux plus grands de se reposer dans des transats ! Une piscine pourrait facilement prendre place dans cet immense jardin.