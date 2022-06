Les Meilleures Astuces pour Aménager une Petite Chambre de Bébé.!!

Votre bébé aura besoin de calme, d'un endroit reposant et silencieux. Mais il est aussi important que sa chambre soit relié au reste de la maison ou de l'appartement.

Claire Tassinari propose ici un espace modulable grâce à de grandes portes coulissantes. Les deux chambres d'enfants peuvent ainsi s'ouvrir et ne former qu'un seul et grand espace. Mais il est également possible, en fermant les portes, de créer deux espaces bien distincts. Ainsi, l'aîné pourra tranquillement jouer dans sa chambre pendant que le petit fera sa sieste et dormira à poings fermés.