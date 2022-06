Des idées de chambres à coucher

Ancien presbytère transformé en résidence secondaire, cette bâtisse de 18ème siècle est un véritable bijou oscillant entre tradition et modernité. Complètement rénovée et réaménagée sous la supervision de l'architecte Didier Barray, cette résidence surprend. Certaine pièce ont pris la fonction d'autre pour le plus grand bonheur de ses propriétaire. Concernant la chambre à coucher, ce sont les poutres et charpentes qui sont les stars de la pièce. Peintes en blanc, elles donnent un look moderne à la chambre.