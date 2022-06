Pas de Quartier pour le vieillot !!

Cette deuxième photographie montre le même espace, mais une réalité totalement différente. Si nous observons sur un détail, nous pouvons observer comment le nombre maximal d'éléments se sont maintenus. Et c'est que, l'objectif de cette réforme est été améliorer l'espace avec la moindre intervention. Les murs et le plafond se sont fardés d'une couleur blanche et le séjour a semblé tel plus ample et lumineux. Un éclat a enlevé au pavé fabuleux en bois dans l'épi, qui brille maintenant différent. Bien que le grand canapé s'est maintenu dans chaise longue, d'autres pièces de mobilier se sont introduites, comme la petite l'une auxiliaire ou un rayonnage construite avec palets. Maintenant le salon est un séjour accueillant, élégant et fonctionnel pour ses utilisateurs.