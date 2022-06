Faïence et céramique : 10 tendances incontournables!

Une explosion de couleurs chaudes et vives : osons la fantaisie!

Ce set de faïence pour la cuisine conçu par Atomic Soda présente des motifs naïfs et ingénus pleins d'énergie et de charme. Loin d'être puérils, ils empruntent à l'art de l'illustration pour venir égayer la cuisine, que ce soit par leurs ornements de fruits et d'agrumes ou leurs motifs répétés. Leur allure résolument jeune, dynamique et moderne saura donner du peps à la plus morne des salles à manger!