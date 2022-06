Maison cubique Unique en son genre!

L'extension donne directement sur le jardin, permettant ainsi de profiter du calme et de l'ensoleillement. Prolongée par une terrasse, elle permet de faire le lien entre la part plus ancienne du bâtiment qu'elle complète à merveille et l'espace extérieur. Sans démarcation brutale, nous pouvons passer de l'intérieur à l'extérieur comme si ils formaient un seul et même espace. Ce sentiment d'unicité et de continuité est exacerbé par la structure entièrement équipée de vitrages, offrant une perspective sans pareille sur l'extérieur et un sentiment de symbiose particulier.

La construction est naturellement assortie de mobilier de jardin en bois, et dans un esprit tendant vers le zen, un arbre fleuri vient nous offrir son ombre et nous tenir compagnie aux abords de la terrasse.