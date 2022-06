10 Idées Déco pour des WC au top!

Pourquoi ne pas tenter une atmosphère tropicale?

Pour ce projet, le studio Casavog a fait le choix d'une décoration de WC tout en bois! Le résultat est beaucoup plus chaleureux que de traditionelles toilettes intégralement en blanc et en carrelage. Le sol est couvert d'un beau parquet, mais l'idée de s'arrête pas là : le mur du fond est également plaqué de bois.

La cuvette ainsi que le lavabo ont été également choisis dans des couleurs plus chaudes et plus naturelles, respectivement parés de blanc cassé et de brun cuivré. Quelques bougies viennent contribuer à l'ambiance ainsi que des étagères en bois massif.