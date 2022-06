Une maison bioclimatique innovante !

Une pergola a été aménagée sur le toit, et en déborde pour devenir un abri naturel. Du Jasmin d'été aux propriétés anti-moustiques a été planté sur le toit ainsi que de la glycine.

D'ici deux ans, la végétation viendra couvrir la pergola en offrant une régulation naturelle de la température : en été, les plantes gonflent et viennent offrir de l'ombre aux abords de la maison, permettant ainsi de la rafraîchir. Au contraire, en hiver, les plantes hibernent et perdent leur feuillage, laissant ainsi la lumière filtrer et chauffer l'espace intérieur de la maison conçue en béton. Le béton présente une très forte inertie et permet ainsi de mieux conserver la chaleur.