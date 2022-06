Pleins feux sur 10 Décorations de Table

Une idée très originale autour de laquelle construire sa décoration de table : ces pièces en céramique permettent de présenter les entrées, les amuse-bouche, des bouchées ou encore des mignardises ou desserts dans une mise en scène originale et design, et permettent ensuite à chacun de se servir de manière ludique et conviviale!

Avec des allures de bar à sushi, ces créations ne manqueront pas d'impressionner tous les convives, et conviennent aussi parfaitement aux buffets. Car ne l'oublions pas : la table et la cuisine sont un art, la créativité est donc de mise! Osons les configurations les plus atypiques, et les décors les plus surprenants.