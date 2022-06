Rideaux de cuisine: comment les choisir?

Pour les adeptes des solutions plus traditionnelles, les habituels rideaux ont aussi toute leur place dans la cuisine comme le prouve cette fabuleuse cuisine de style champêtre. Pour une cuisine en toute simplicité, on habillera les fenêtres que sur leur hauteur, pour plus de sophistication, on laissera les rideaux atteindre le sol.

Dans tous les cas, si l’on opte pour des rideaux classiques pour la cuisine, on veillera à choisir un mode d’accrochage aisé et un tissu qui se lave en machine. Ainsi, on pourra laver régulièrement les voilages ou rideaux qui sont exposés aux éclaboussures de cuisson.

On aime tout particulièrement le style d’accrochage par petites pinces qui apporte une touche traditionnelle supplémentaire à cette jolie cuisine.