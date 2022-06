Un mas des plus mystérieux..!

La salle de bain est équipée de douches à l'italienne et de deux magnifiques vasques de chaque côté de la fenêtre ovale. Elle marie adroitement les matériaux anciens et modernes pour proposer le meilleur du confort et de l'élégance. Cette décoration confirme une fois de plus la règle selon laquelle tout est dans les détails. Les dorures ciselées adossée à un mur brut et à des matériaux rustiques et chaleureux sont parfaitement dans la tendance actuelle.