Abordable et Écolo !!!

Après avoir dessiné la maison et ses plans, c'est en tant que maître d'oeuvre que la professionnelle s'est investit pour donner vie au projet. Cette superbe maison individuelle offre une longue façade pour profiter au maximum des rayons solaires et de la lumière. Le toit vient déborder légèrement et créer un petit auvent abritant la vaste terrasse. La connexion entre les espaces intérieurs et le jardin est très harmonieuse et permet une vrai alchimie des deux.