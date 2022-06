Le vintage, une valeur sûre

Quand on pense au mobilier vintage, on ne pense pas forcément au mobilier de la salle de bains et c'est une grande erreur. Un seul coup d’œil sur cette photo aura fini de nous en convaincre. Un mot nous vient à l'esprit en contemplant cette photo : chic. Le mobilier blanc et noir élégant apporte intemporalité et modernité à cette salle de bain. Le miroir pourrait nous faire penser à un écran plasma, sa présence et clairement un atout. pourtant en contemplant cette photo. Le lavabo noir posé sur deux pieds est d'une élégance incroyable.