Transformation éclaire !

Le projet que nous vous présentons aujourd'hui a pour but d'apporter plus d'intimité à cette propriété auparavant uniquement séparée de la rue par un petit muret et un grillage non occultant.

Les professionnels de l'Atelier R Architectes ont donc imaginé un ensemble composé d'un portail et portillon ainsi que l'aménagement d’une marquise en ouvrage de serrurerie sur mesure. La propriété s'en trouve complètement transformée et offre de nouveaux espaces à l'abri des regards indiscrets faisant du jardin un véritable havre de paix privé.

Découvrons sans plus attendre le fantastique résultat de cette métamorphose !