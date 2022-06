Idées amusantes pour décorer votre jardin

Avoir des sculptures dans son jardin n’est jamais une mauvaise idée. Par contre, il est possible de choisir quelque chose d’un peu plus original que les classiques statues en pierre et opter pour ce jardinier portant un chapeau melon et fumant la pipe ! Il n’arrivera sans doute pas à vous débarrasser de beaucoup de mauvaises herbes, mais il ne manquera pas de vous faire sourire lorsque vous jardinerez à ses côtés !