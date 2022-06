Voici les Meilleurs Types de Sols pour un intérieur CHALEUREUX!!

Pour bien choisir vos sols et créer un tout harmonieux, il faut avoir en tête quelques idées essentielles. La première est qu'il ne faut pas démultiplier les sols. Une autre idée importante et qui peut sembler contradictoire est que chaque type de sol doit être adapté à chaque pièce. L'essentiel est de concilier ces deux principes. Si vous aimez le parquet, vous pourrez par exemple l'utiliser pour l'entrée, le salon et les chambres. Votre intérieur sera ainsi un tout homogène et cohérent. Cependant, dans les pièces telles que la cuisine ou la salle de bain, il est conseillé d'opter pour un autre type de sol, plus adapté aux fonctions de ces pièces.

Ainsi, un carrelage en céramique ou en sol en béton sont deux possibilités parfaitement adaptées pour la cuisine. Le motif et la couleur de ces sols, l'imperméabilité des matériaux et leur facilité d'entretien en font des revêtement tout désignés pour ce type de pièces. L'alliance du parquet pour l'entrée et du sol en céramique pour la cuisine dans l'aménagement de l'architecte d'intérieur parisien Blackstones illustre parfaitement ce mariage de deux sols adaptés.