Quand vous emménagez dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison,

toutes les pièces sont de vastes chantiers dans lesquelles tout est à faire !

D'ordinaire on pare donc au plus pressé et on aménage sa chambre, le

salon, la cuisine, la salle de bain, le bureau… bref, tout les pièces dont on a un besoin urgent pour mener sa vie au quotidien. Les bons derniers sont donc souvent les entrées, les vestibules et les couloirs, qui forment le groupe des pièces que l'on a tendance à délaisser.

Pourtant, l'entrée et le vestibule sont la première impression que notre appartement donne aux visiteurs. Ils sont la pièce par laquelle on entre chez nous, le premier contact avec notre intérieur. Ce sont aussi des espaces que l'on emprunte tout le temps, que l'on traverse à tout bout de champ et que nos invités utilisent quand ils viennent chez nous.

Autant dire qu'on aurait tort de ne pas s'y attarder. Nous avons donc réuni pour vous 6 astuces incroyables pour rendre vos couloirs plus accueillants. En route pour ces espaces tout en longueur dont vous pouvez faire de vraies merveilles !