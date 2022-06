Un Trésor Bien Caché…

On tombe en admiration devant la superbe décoration d'intérieur qui joue avec la richesse et la diversités des matériaux bruts créant une ambiance authentique aux accents rustiques. Le superbe sol pavé de pierre naturelle rehausse la totalité de l'espace apportant la chaleur et l'élégance du minéral et de ses veinures uniques. Afin de rendre la pièce plus lumineuse et spacieuse, les plafonds en bois ont été enduits de peinture blanche et écru s'accordant parfaitement avec le mobilier.