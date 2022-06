A chacun son Container !

La tendance de l'utilisation de containers pour la construction de maisons est de plus en plus dans une l'air du temps. Elles représentent un type de construction plus durable afin de réutiliser les matériaux disponibles. De plus, ce type d'habitation convient bien à ceux qui cherchent à faire des économies pour des travaux où le budget est réduit. Le résultat est une maison moderne qui exprime toute la personnalité individuelle de l'occupant. Les maisons de containers attirent principalement les jeunes branchés. Et la Corée n'est pas différente. Mais ce type de maison s'est aussi convertit en véritable tendance ! Et le projet qui suit montre que Thinktree Arquitectos et de ses Associés ont célébré aujourd'hui le bureau, avec une surface totale de 98,59m2 !

En avant pour la visite de cette curiosité architecturale !