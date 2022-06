13 Décorations de Chambre: choisissez votre style!

Un grand classique de la décoration dans les chambres est le style classique, intemporel et élégant, typique des demeures anglaises soignées, sans pour autant verser dans un style rococo. Un style de décoration parfait pour les mateurs des beaux meubles et de matières de qualité telles que la soie, le satin ou le lin.

Pour une ambiance douce, on choisira des tonalités pastelles et des blancs, pour un style plus sophistiqué, on optera plutôt pour des violines.