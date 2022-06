Les différentes facettes du meuble en bois

Le bois est un matériau noble, une ressource de la nature que l'Homme utilise depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, la consommation de bois représente environ 3,5 milliards de mètres cube dans le monde. Bien que plus de la moitié soit utilisée comme combustible, le bois possède de nombreuses qualités non négligeables dans la fabrication d'objets de décoration et de meubles.

Le bois est reconnu pour sa résistance, sa durabilité, son charme ainsi que pour son caractère écologique ! De ce fait, le bois offre différentes facettes à qui entend l'utiliser comme élément de décoration, non seulement pour sa rusticité mais aussi pour son élégance, sa modernité et sa fonctionnalité.

De plus, le bois, c'est comme le vin, il se bonifie avec le temps ! Alors gerçures et autres imperfections font parties de ces éléments qui donnent du charme à ce matériau et font qu'il est apprécié pour son naturel.