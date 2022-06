Quel revêtement de sol pour ma cuisine?

Le béton poli est une option très populaire et branchée. Mieux adapté à une maison plus contemporaine et moderne, le béton poli est durable, résistant à l'usure et extrêmement respectueux de l'environnement. En terme de propriétés thermiques, vous pouvez être sûr que votre maison restera toujours à une température constante et confortable. Il vous permet aussi d'économiser sur les coûts de l'énergie et de la consommation comme la dalle est un élément déjà présent dans votre construction. Le processus est assez simple, en fonction du niveau de brillance et la finition que vous désirez.