Mystérieuse villa en Corse…

La Corse abrite de nombreuses villas plus magnifiques les unes que les autres et celle-ci ne fait pas exception à la règle. Ce que l’on aime particulièrement dans cette villa, c’est comment elle a su mettre en valeur le splendide cadre qu’est l’île de Beauté. Quand on s’y trouve, ce n’est plus la villa que l’on observe, mais bien l’environnement si spécial du Sud de la Corse.