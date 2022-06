Fantastique Métamorphose Bruxelloise !!

C'est aujourd'hui avec un plaisir non dissimulé que nous vous présentons ce formidable projet d'extension de maison qui a pour but de doter cette habitation d'espaces de vie supplémentaires plus modernes et lumineux qu'à l'origine. Les talentueux architectes de M Architecture ont en effet permis à cette demeure de se transformer de manière structurelle permettant ainsi aux occupants de jouir de nouvelles pièces offrant plus de confort et de convivialité. Comme nous allons pouvoir nous en rendre compte, le simple fait d'équiper une habitation d'un volume en extension de l'existant permet de redéfinir en profondeur les zones habitables et leurs fonctionnalités. Le principal avantage qu'offre ce type d'aménagement est de permettre de modifier considérablement son cadre de vie sans pour autant se ruiner ou déménager.

Sans plus de palabres, découvrons le résultat bluffant de cette extension de logement !