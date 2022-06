Top 5 de la Semaine: Innovations, Tendances et Rénovations!!!

Si l’on pouvait construire une maison en fonction de nos désirs et de nos rêves, on aboutirait souvent à des maisons hors du commun. C’est ce qui s’est passé avec cette maison conçue et construite en Autriche par un propriétaire audacieux et un cabinet d’architecte, Frohring Ablinger Architekten, soucieux de réaliser les rêves de son client. Le résultat est une maison familiale proposant une façade presque conventionnelle côté rue et réservant l’effet de surprise sur la façade arrière. Comment a été réalisée cette construction inhabituelle ? L’explication arrive en images…