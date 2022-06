Comment Ne Pas se Tromper en Choisissant son Lave-Vaisselle?!

- Le niveau sonore : destiné à une utilisation quotidienne, le lave-vaisselle se doit d’être le plus silencieux possible. En effet, les lave-vaisselles « silencieux » ont un volume sonore ne dépassant pas 45 Décibels. Toutefois, il faut savoir qu’avec l’usure les lave-vaisselles de mauvaise qualité feront de plus en plus de bruit donc il faudra se méfier des prix discount.

- Le type de cuve : si vous souhaitez que votre lave-vaisselle reste en bon état, il peut être intéressant d’opter pour un modèle avec une cuve en acier inoxydable ou en polypropylène. Ainsi, le polypropylène offre une meilleure isolation phonique tandis que l’acier (inox) résistera plus facilement aux agressions.

- La consommation énergétique : le dernier point à bien vérifier est la consommation d’énergie de l’appareil. En effet, le lave-vaisselle vous permet de faire des économies d'eau mais il ne faut pas que ce soit au détriment de votre facture d'électricité. Lorsque vous choisirez votre modèle, soyez attentif à la consommation énergétique. Les lave-vaisselles sont notés sur une échelle de A (très économique) à D (pas du tout économique) en fonction de leur consommation énergétique, efficacité de lavage, efficacité de séchage et de du niveau d’émissions acoustiques.

Faite appel à un designer de cuisine afin d'optimiser sa conception et ainsi ne se retrouver face à de mauvaises surprises !