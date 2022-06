Photo de piscine? Oui, depuis les 4 coins du monde!

Avec cette photo de piscine, nous voici arrivés au Mexique avec sa végétation luxuriante. Une forme de douce et langoureuse plénitude émane de cette piscine ancrée dans un jardin traditionnel et accueillant, parfaitement à l’abri des regards et plein d’intimité. On aime tout particulièrement l’entrée dans la piscine qui se fait sur la longueur et non, comme il est plus usuel, sur la largeur.