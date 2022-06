La Méthode pour Ranger sa Chambre en 15 Minutes !!

Rassemblez tous les objets qui se trouvent par terre. Placez les plus petits (les stylos, les livres ou les lunettes de soleil) dans un sac, tandis que les plus grands objets comme les sacs à main, etc. peuvent être posés sur votre lit. Remettez votre chaise de bureau à sa place ou à l'extérieur de votre chambre si vous avez besoin de plus de place.

Parcourez nos espaces Homify relatifs aux chambres afin de trouver l'inspiration nécessaire à un rangement optimal !