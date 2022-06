Comment Réussir son Éclairage indirect??

Selon la chambre ou l'espace, vous pouvez choisir l'applique murale la plus adaptée pour obtenir un éclairage plus ou moins doux. Ici, l'architecte d'intérieur a sélectionné des appliques en bois avec une lumière presque orange. Cela donne un côté chaleureux à la chambre à coucher tout en amenant de la lumière pour lire le soir avant d'aller se coucher, par exemple. Vous pouvez donc éclairer des endroits précis dans votre intérieur tout en alliant du style et de la recherche. Les appliques murales se trouvent aussi souvent dans la salle de bain, avec une lumière plus blanche qui est parfaite pour se raser devant le miroir. Et pour trouver encore plus d'idées pour savoir comment aménager une salle de bain moderne, rendez-vous sur cet article!