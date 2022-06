HERE, café anglais à la déco rétro

Les étagères de HERE nous rappellent un peu le marché animé du dimanche, avec plein de produits bio produits dans la région, de vin et de livres de cuisine indépendants. Arriver à créer un style dépareillé est très difficile et, croyez le ou non, cela demande beaucoup d’organisation. Pour reproduire ceci chez vous ou dans votre commerce, oubliez le bazar organisé et appliquez-vous à placer des éléments qui vont bien ensemble afin de créer un équilibre et une harmonie pour donner envie à de potentiels acheteurs de dégainer la carte bleue.