Rénovation de salle de bain: un petit guide

Si vous souhaitez entamer des travaux de rénovation dans la salle de bain, sachez tout d’abord qu’il va falloir bien planifier les travaux et évaluer tous les coûts : carrelages pour les murs et le sol, meubles, robinetterie, vasque, douche et / ou baignoire. Et peut-être également le recours à un plombier. Alors, oui, tout ceci a un coût.

Aussi, avant de paniquer, il va d’abord falloir commencer par faire le point pour établir les travaux nécessaires.